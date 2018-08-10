Борзенко: Збираємося дати бій Олімпіку і налаштовуємося лише на перемогу

Захисник ФК Львів Сергій Борзенко поділився очікуваннями від матчу 4-го туру УПЛ, в якому його команда буде грати проти Олімпіка.

"Олімпік – суперник хорошого рівня, там підібрані футболісти-бійці. Знаю головного тренера, він підбирає сильних за духом гравців, які завжди прагнуть до перемоги.

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Щоправда, там зараз вже зовсім інша команда в порівнянні з тією, коли я у ній грав. У будь-якому випадку, головний тренер завжди налаштовує хлопців на перемогу. Команда вже який сезон поспіль досягає хороших результатів, бореться за місця в єврокубках.

За підсумками минулого чемпіонату, Олімпік потрапив у другу шістку, але, мабуть, після того, як взимку у них змінилося близько 14 виконавців. Але команда у них боєздатна і дуже хороша.

Однак, Львів дасть бій Олімпіку у Києві, ми налаштовуємось лише на перемогу", – розповів Борзенко прес-службі львівського клубу.

Матч Олімпік – Львів відбудеться сьогодні, початок поєдинку о 19:00.

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