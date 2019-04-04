Борзенко: Пенальті надломив Львів

Захисник Львова Сергій Борзенко прокоментував поразку від Маріуполя (0:1) у матчі 23 туру УПЛ.

"Ми налаштовувалися лише на перемогу. Не знаю, був пенальті чи не був, але він нас надломив. Трохи розклеїв нас цей 11-метровий удар. Потім хлопці зібралися, були моменти для того, щоб врятувати гру. Хоча б зрівняти рахунок і зіграти внічию. І при такій грі у другому таймі ми мали на це усі шанси. На жаль, не вийшло.

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Другу жовту картку арбітр міг би і не давати Мартану. Виходить, ми отримали подвійне покарання – і пенальті, і в меншості залишилися. Напевно, і це зіграло велику роль.

Чому не забиває Бруно? Бруно працює на тренуваннях, як і всі хлопці. Мав чудовий момент, коли виходив один-на-один з воротарем, міг вирішувати долю епізоду. Але, напевно, був просто не його день", – цитує Борзенка офіційний сайт Львова.

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