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Борзенко: Пенальті надломив Львів

22:56 13 Читать на русском
Борзенко: Пенальті надломив Львів
Сергій Борзенко / ФК Львів

Захисник Львова Сергій Борзенко прокоментував поразку від Маріуполя (0:1) у матчі 23 туру УПЛ.

22’ Луїс Велозу
53’ Пімента Мартан
80’ Владислав Приймак
 
Олександр Зубков 54’
Андрій Борячук 71’
Олександр Зубков 77’

"Ми налаштовувалися лише на перемогу. Не знаю, був пенальті чи не був, але він нас надломив. Трохи розклеїв нас цей 11-метровий удар. Потім хлопці зібралися, були моменти для того, щоб врятувати гру. Хоча б зрівняти рахунок і зіграти внічию. І при такій грі у другому таймі ми мали на це усі шанси. На жаль, не вийшло.

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Другу жовту картку арбітр міг би і не давати Мартану. Виходить, ми отримали подвійне покарання – і пенальті, і в меншості залишилися. Напевно, і це зіграло велику роль.

Чому не забиває Бруно? Бруно працює на тренуваннях, як і всі хлопці. Мав чудовий момент, коли виходив один-на-один з воротарем, міг вирішувати долю епізоду. Але, напевно, був просто не його день", – цитує Борзенка офіційний сайт Львова.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Сергій Борзенко Сергій Борзенко Львів Львів Львів - Маріуполь
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