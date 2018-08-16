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Борзенко готує Львів до матчу з Шахтарем

16:22 488 Читать на русском
Борзенко готує Львів до матчу з Шахтарем
Сергій Борзенко (в центрі)/ Фото ФК Верес

Капітан Львова Сергій Борзенко займається підготовкою команди до матчу 5-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Футболісти ФК Львів провели тренування в рамках підготовки до матчу з Шахтарем. Керував процесом капітан львів'ян Сергій Борзенко, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мазяр очолив Львів, – ЗМІ

Нагадаємо, що колишній наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва був звільнений з посади через відсутність відповідної тренерської ліцензії. У ЗМІ шириться інформація, що його місце займе Володимир Мазяр, але офіційного підтвердження від клубу поки не було.

У суботу, 18 серпня, Львів проведе матч проти Шахтаря на стадіоні Україна, початок о 17:00.

Жилмар продовжить тренувати Львів, незважаючи на призначення Мазяра

Україна5 тур

Львів - Шахтар: Субота 18 серпня 2018

Львів
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Шахтар
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Сергій Борзенко Сергій Борзенко Львів Львів Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва Львів - Шахтар
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