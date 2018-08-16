Борзенко готує Львів до матчу з Шахтарем

Капітан Львова Сергій Борзенко займається підготовкою команди до матчу 5-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Футболісти ФК Львів провели тренування в рамках підготовки до матчу з Шахтарем. Керував процесом капітан львів'ян Сергій Борзенко, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мазяр очолив Львів, – ЗМІ

Нагадаємо, що колишній наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва був звільнений з посади через відсутність відповідної тренерської ліцензії. У ЗМІ шириться інформація, що його місце займе Володимир Мазяр, але офіційного підтвердження від клубу поки не було.

У суботу, 18 серпня, Львів проведе матч проти Шахтаря на стадіоні Україна, початок о 17:00.

Жилмар продовжить тренувати Львів, незважаючи на призначення Мазяра