Бор'єлло перейшов у клуб третього іспанського дивізіону Ібіцу

Відомий італійський нападник Марко Бор'єлло підписав контракт з Ібіцою, що виступає в Сегунді Б.

Ібіца на своєму офіційному сайті повідомила про підписання 36-річного італійського форварда Марко Бор'єлло. Деталі контракту не повідомляються.

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Екс-форвард збірної Італії встиг протягом кар'єри пограти в складі Мілана, Роми та Ювентуса. Останнім клубом Марко був СПАЛ.

Ібіца виступає в 4 групі у Сегунді Б. Це третій за рівнем іспанський дивізіон. Наразі команда знаходиться на 7 сходинці в турнірній таблиці і веде боротьбу за зону плей-офф, що дозволяє поборотись за підвищення в Сегунду.

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