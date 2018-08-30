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Бор'єлло перейшов у клуб третього іспанського дивізіону Ібіцу

16:28 613 Читать на русском
Бор'єлло перейшов у клуб третього іспанського дивізіону Ібіцу
Марко Бор'єлло / ФК Ібіца

Відомий італійський нападник Марко Бор'єлло підписав контракт з Ібіцою, що виступає в Сегунді Б.

Ібіца на своєму офіційному сайті повідомила про підписання 36-річного італійського форварда Марко Бор'єлло. Деталі контракту не повідомляються.

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Екс-форвард збірної Італії встиг протягом кар'єри пограти в складі Мілана, Роми та Ювентуса. Останнім клубом Марко був СПАЛ.

Ібіца виступає в 4 групі у Сегунді Б. Це третій за рівнем іспанський дивізіон. Наразі команда знаходиться на 7 сходинці в турнірній таблиці і веде боротьбу за зону плей-офф, що дозволяє поборотись за підвищення в Сегунду.

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Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Ібіца Ібіца Марко Бор'єлло Марко Бор'єлло
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