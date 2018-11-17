Борячук розповів про свій дебют у збірній України в матчі з Словаччиною

Нападник збірної України Андрій Борячук розповів про свій дебют за "жовто-синіх" і поразку від Словаччини.

"Я засмучений, тому що команда програла. Перший гол пропустили після рикошету. Потім трохи опустили голови. Шевченко пояснив нам, що не потрібно хвилюватися. Зібралися на другий тайм. Коноплянка забив, потім у нього був ще момент. Але після третього гола настав ще один перелом.

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Що відчував, коли дізнався, що вийду в основі? Спочатку не повірив, тому що спочатку на цій позиції награвався Яремчук. За годину до гри він сказав, що у нього болить спина. На теорії побачив своє прізвище на стенді. Не скажу, що коліна тремтіли, але було хвилююче. Все-таки в збірній зібрані найкращі гравці країни", – сказав Борячук в ефірі каналу "Футбол 1".

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