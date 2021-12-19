Нападник Шахтаря Андрій Борячук, який на правах оренди виступає за Рух, зустріне 2022 рік не в найкращому настрої.

Форвард через проблеми з м'язами пропустив останні два матчі чемпіонату України проти Ворскли та Вереса. Борячук був вимушений лягти на операцію, яку провели 17 грудня.

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Термін відновлення нападника, який є другим найкращим бомбардиром "жовто-чорних" у сезоні, складе два місяці. Відповідно, Андрій пропустить всю підготовку до весняної частини сезону. У клубі сподіваються, що гравець відновиться до перших матчів 2022 року, повідомляє Meta Ratings.

Оренда Борячука розрахована до кінця сезону 2021/22. У поточному сезоні 25-річний форвард зіграв 13 матчів, у яких забив 4 голи і віддав 4 асисти. Рух посідає 11 місце в УПЛ, набравши 18 очок.

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