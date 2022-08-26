Борячук офіційно став гравцем Металіста 1925
18:55 - Читать на русском
Нападник Андрій Борячук проведе сезон 2022/23 у складі харківського клубу.
Металіст 1925 на своєму офіційному сайті повідомив про підписання Андрія Борячука на правах оренди.
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Нападник виступатиме за харків'ян під 9-м номером та вже приступив до тренувань з новою командою.
Нагадаємо, минулий сезон Борячук провів в оренді у складі Руху, загалом зігравши у 13 матчах та відзначившись 4 голами та асистом. Андрій є вихованцем Шахтаря, встиг також пограти за Маріуполь, турецький Різеспор та угорський Мезекевешд.
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