Манчестер Сіті зустрічається з гладбахською Борусією в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Борусія М – Манчестер Сіті

24 лютого, 22:00. Будапешт, Пушкаш Арена

Головний арбітр: Артур Діаш (Португалія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Здається, всі труднощі коронавірусного сезону Манчестер Сіті не страшні. Команда монструозно стабільна – "містяни" мають 18-матчеву переможну серію в усіх турнірах, протягом якої пропустили лише 6 голів. Фантастика. Пройти високий пресинг? Не проблема. Зламати глибоку оборону? Легко.

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Сіті контролює кожен матч і кожного суперника, витрачаючи рівно стільки сил, стільки потрібно для позитивного результату. Чемпіонство АПЛ фактично вже в кишені Гвардіоли (10 очок гандикапу), можна зосередитися на Лізі чемпіонів. До того ж ресурсів вистачає – всі, крім Аке, здорові та в формі.

Пеп останнім часом активно застосовує ротацію, але якість гри не просідає. Найкращий форвард команди Агуеро давно не грає – жодних проблем, є п'ять варіантів на роль "фальшивої дев'ятки". Лідер і креативний центр команди де Брюйне випав через травму – новим героєм Етіхаду став Гюндоган.

В обороні взагалі по два сильні виконавці на кожну позицію. І всі борються за місце в старті, і всі готові виконувати різні незвичні функції. Класно вписується в гру Олександр Зінченко. Звичайно, йому далеко до "трансформера" Канселу, але зі своїми обов'язками він справляється на відмінно. Завдяки чому виграє конкуренцію на лівому фланзі оборони.

Єдина пересторога щодо Манчестер Сіті – давня єврокубкова хвороба Гвардіоли. Пеп любить підготувати на плей-офф Ліги чемпіонів новий план і переграти не лише суперника, а й своїх футболістів. Монако, Ліверпуль, Тоттенхем, Ліон... це вже тенденція. Гладбах сподівається на повторення історії.

Борусія восени приємно здивувала Європу, коли на груповому етапі Ліги чемпіонів видала яскраві перестрілки з Інтером і Реалом, а також розтрощила Шахтар в сумі 10:0. Контрпресинг і реактивні атаки "жеребців" можуть прибити будь-кого – минулого місяця Дортмунд і Баварія, приїхавши на Борусія-Парк, пересвідчилися в цьому поразками.

Втім, всі побиті Гладбахом гранди на момент зустрічі з Марко Розе мали явні ігрові проблеми. У Манчестер Сіті зараз таких немає. Борусії потрібно стрибнути значно вище голови, щоб обіграти "містян". Для цього хорошої організації гри мало, потрібен клас виконавців. А він не такий високий, як хотілось би, нехай навіть у складі є яскраві таланти (Нойхаус, Тюрам) і лідери в кожній лінії (Зоммер, Гінтер, Штіндль, Плеа).

Більші можливості – головна мотивація Марко Розе при виборі свого майбутнього. Нещодавно тренер Гладбаха оголосив, що продовжить кар'єру в Дортмунді. Атмосфера в клубі та навколо клубу зіпсувалася: деякі футболісти відверто розчаровані, деякі фани наклали анафему на Розе. Ще й у Бундеслізі є труднощі – команда йде за межами зони єврокубків. Гучний успіх у Лізі чемпіонів може зробити прощальний акорд мажорним.

Орієнтовні склади

Борусія М: Зоммер – Лайнер, Гінтер, Ельведі, Бенсебайні – Крамер, Нойхаус – Хофман, Штіндль, Тюрам – Плеа.

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунз, Діаш, Зінченко – Де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Стерлінг, Жезус, Фоден.

Не зіграє: Аке (Ман Сіті)

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Гвардіола перед матчем розсипався у компліментах Гладбаху, але зізнався, що сюрпризів не чекає. Стиль і сильні сторони німецької команди всім відомі. Нинішній Манчестер Сіті може повністю нейтралізувати опонента, особливо якщо знову вдасться забити швидкий гол.

На користь Борусії мало аргументів. Вона залишилася навіть без рідного газону та мусить приймати гостей з Англії в Будапешті. Минулого тижня на тій же Пушкаш Арені РБ Лейпциг у рівнішій дуелі не встояв проти Ліверпуля. Сьогодні інтриги значно менше – перемога Сіті оцінюється в 1.3, а на виграш Гладбаха дають аж 9.5.

Марко Розе обіцяв зіграти з Манчестер Сіті відкрито та агресивно, тому матч очікується результативним. Але ми маємо сумніви, що Борусії вдасться прорвати кам'яну оборону англійців, а Манчестер Сіті полетить добивати номінальних господарів за сприятливого рахунку. Тотал менше трьох – перспективний варіант. Коефіцієнт – 2.

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