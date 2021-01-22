Гладбах приймає гостей з Дортмунда в матчі-відкритті 18 туру Бундесліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Борусія М – Борусія Д розпочнеться о 21:30 за київським часом. Пряма трансляція на MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

Гладбах нещодавно обіграв Баварію, в чотирьох попередніх турах втратив лише два очки та впритул наблизився до топ-4. Замикає зону Ліги чемпіонів якраз Дортмунд, якому звільнення Люсьєна Фавра не дуже допомогло. Втім, "чорно-жовті" мають 12-матчеву переможну серію проти своїх тезок. Додаткової інтриги дербі Борусій додає ситуація навколо Марко Розе. Наставника Борусії М активно сватають в Борусію Д.

Стартові склади команд

Борусія М: Зоммер – Лайнер, Гінтер, Ельведі, Бенсебайні – Закарія, Крамер, Нойхаус, Хофманн – Штіндль, Плеа.

Запасні: Зіппель, Херрманн, Тюрам, Вольф, Байєр, Траоре, Вендт, Бенеш, Янчке, Емболо.

Борусія Д: Буркі – Морей, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Беллінгем, Джан – Санчо, Ройс, Брандт – Холанд.

Запасні: Хітц, Дауд, Шульц, Мукоко, Рейньєр, Меньє, Піщек, Тіггес, Рейна.

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