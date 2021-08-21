Боруссія Д несподівано поступилась Фрайбургу, Бохум впевнено здолав Майнц, Вольфсбург вирвав перемогу у Герти
Другий тур Бундесліги у суботу продовжило шість поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 2-й тур
Бохум – Майнц – 2:0
Голи: Хольтман, 21, Польтер, 56
Герта – Вольфсбург – 1:2
Голи: Люкебакіо, 59 (пен.) – Баку, 74, Нмеча, 88
Гройтер Фюрт – Армінія – 1:1
Голи: Хргота, 49 (пен.) – Клос, 45
Вилучення: Шьопф, 68 (Армінія, друга жовта картка)
Фрайбург – Борусія Д – 2:1
Голи: Гріфо, 6, Шаллай, 53 – Кайтель, 59 (аг.)
Айнтрахт – Аугсбург – 0:0
Байєр – Борусія М – початок зустрічі о 19:30
РБ Лейпциг з фантастичним дублем Собослая знищив Штутгарт
Бохум на власному полі приймав Майнц. Новачок Бундесліги ще до середини першого тайму повів у рахунку. Герріт Хольтман, отримавши м'яч в середині поля, здійснив божевільний забіг у штрафний майданчик гостей, попутно обігравши п'ятьох захисників, і пробив повз ноги голкіперу. Згодом господарі подвоїли свою перевагу, але VAR зафіксував гру рукою і арбітр взяття воріт скасував.
Бо Свенссон відреагував на ситуацію на полі замінами, випустивши по перерві трьох свіжих гравців. "Карнавальники" перехопили ініціативу і... знову пропустили – Себастіан Польтер після навісу головою спрямував м'яч під ліву стійку.
Герта і Вольфсбург почали забивати лише у другому таймі. Спочатку Люкебакіо ударом з пенальті вивів берлінців вперед, а згодом Баку з меж штрафного майданчика потужним ударом відправив м'яч у нижній правий кут воріт, відновивши статус-кво. За дві хвилини до завершення матчу Нмеча після вкидання з аута виявився найспритнішим в воротарському майданчику і чітким ударом приніс своїй команді три очки.
Гройтер Фюрт у першому таймі матчу з Армінією володів перевагою у всіх компонентах гри. Проте за мить до перерви примудрився пропустити гол у роздягальню: Фабіан Клос відгукнувся на навісну передачу і, вистрибнувши вище за захисників, з району одинадцятиметрової позначки головою переправив сферу повз голкіпера.
Початок другої сорокап'ятихвилинки запам'ятався пенальті, які господарі заробили за гру рукою білефельдців. Бранімір Хргота не без проблем переграв кіпера з позначки – воротар вгадав напрямок удару, але не зміг завадити голу. Згодом Армінія взагалі залишилась у меншості – Шьопф побачив перед собою другу жовту картку і поставив команду у доволі скрутне положення. Зрештою, матч так і завершився бойовою нічиєю.
Дортмундська Борусія пропустила від Фрайбурга вже на 6-й хвилині зустрічі: Вінченцо Гріфо зі штрафного майстерно закрутив м'яч у верхній кут воріт. В середині тайму обидві команди обмінялись моментами: спочтку Беллінгем головою спрямував м'яч у ліву стійку, а за мить Ву Йонг Чонгу не вистачило лічених сантиметрів, аби подвоїти рахунок.
Другий тайм знову розпочався з неприємностей для "джмелів". Фрайбург втік у стрімку контратаку, Чонг прострілив з лівого кута на Хьолера, той навісив на Шаллая і Ролланд сильно пробив у правий нижній кут воріт. Та не пройшло і п'яти хвилин як гості один гол відквитали: Беллінгем у боротьбі з Кайтелем змусив останнього помилитись і влучити у власні ворота. Марк Флеккен намагався врятувати свої ворота і навіть зачепив сферу рукою, але та все одно перетнула лінію. На більше дортмундців не вистачило.
Ще одна пара – Айнтрахт і Аугсбург – так і не змогли виявити сильнішого, розписавши безгольову нічию.