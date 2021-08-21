Другий тур Бундесліги у суботу продовжило шість поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 2-й тур

Бохум – Майнц – 2:0

Голи: Хольтман, 21, Польтер, 56

Герта – Вольфсбург – 1:2

Голи: Люкебакіо, 59 (пен.) – Баку, 74, Нмеча, 88

Гройтер Фюрт – Армінія – 1:1

Голи: Хргота, 49 (пен.) – Клос, 45

Вилучення: Шьопф, 68 (Армінія, друга жовта картка)

Фрайбург – Борусія Д – 2:1

Голи: Гріфо, 6, Шаллай, 53 – Кайтель, 59 (аг.)

Айнтрахт – Аугсбург – 0:0

Байєр – Борусія М – початок зустрічі о 19:30

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Бохум на власному полі приймав Майнц. Новачок Бундесліги ще до середини першого тайму повів у рахунку. Герріт Хольтман, отримавши м'яч в середині поля, здійснив божевільний забіг у штрафний майданчик гостей, попутно обігравши п'ятьох захисників, і пробив повз ноги голкіперу. Згодом господарі подвоїли свою перевагу, але VAR зафіксував гру рукою і арбітр взяття воріт скасував.

Бо Свенссон відреагував на ситуацію на полі замінами, випустивши по перерві трьох свіжих гравців. "Карнавальники" перехопили ініціативу і... знову пропустили – Себастіан Польтер після навісу головою спрямував м'яч під ліву стійку.

Герта і Вольфсбург почали забивати лише у другому таймі. Спочатку Люкебакіо ударом з пенальті вивів берлінців вперед, а згодом Баку з меж штрафного майданчика потужним ударом відправив м'яч у нижній правий кут воріт, відновивши статус-кво. За дві хвилини до завершення матчу Нмеча після вкидання з аута виявився найспритнішим в воротарському майданчику і чітким ударом приніс своїй команді три очки.

Гройтер Фюрт у першому таймі матчу з Армінією володів перевагою у всіх компонентах гри. Проте за мить до перерви примудрився пропустити гол у роздягальню: Фабіан Клос відгукнувся на навісну передачу і, вистрибнувши вище за захисників, з району одинадцятиметрової позначки головою переправив сферу повз голкіпера.

Початок другої сорокап'ятихвилинки запам'ятався пенальті, які господарі заробили за гру рукою білефельдців. Бранімір Хргота не без проблем переграв кіпера з позначки – воротар вгадав напрямок удару, але не зміг завадити голу. Згодом Армінія взагалі залишилась у меншості – Шьопф побачив перед собою другу жовту картку і поставив команду у доволі скрутне положення. Зрештою, матч так і завершився бойовою нічиєю.

Дортмундська Борусія пропустила від Фрайбурга вже на 6-й хвилині зустрічі: Вінченцо Гріфо зі штрафного майстерно закрутив м'яч у верхній кут воріт. В середині тайму обидві команди обмінялись моментами: спочтку Беллінгем головою спрямував м'яч у ліву стійку, а за мить Ву Йонг Чонгу не вистачило лічених сантиметрів, аби подвоїти рахунок.

Другий тайм знову розпочався з неприємностей для "джмелів". Фрайбург втік у стрімку контратаку, Чонг прострілив з лівого кута на Хьолера, той навісив на Шаллая і Ролланд сильно пробив у правий нижній кут воріт. Та не пройшло і п'яти хвилин як гості один гол відквитали: Беллінгем у боротьбі з Кайтелем змусив останнього помилитись і влучити у власні ворота. Марк Флеккен намагався врятувати свої ворота і навіть зачепив сферу рукою, але та все одно перетнула лінію. На більше дортмундців не вистачило.

Ще одна пара – Айнтрахт і Аугсбург – так і не змогли виявити сильнішого, розписавши безгольову нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ