Борусія приймає Баварію в центральному матчі 7 туру Бундесліги. Стартові склади команд і онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Борусія Д – Баварія стартував о 19:30 за Києвом. Розширений текстовий онлайн проводить "Футбол 24". Відеотрансляцію від MEGOGO можна дивитися безпосередньо в цій новині.

Флагмани німецького футболу підійшли до очної зустрічі з однаковою кількістю очок на вершині Бундесліги. У трьох попередніх "классікерах" в рамках чемпіонату Борусія не забила жодного гола, хоча протягом 2020 року двічі дала Баварії гідний бій.

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Мюнхенці приїхали на гру без травмованих Павара та Девіса, а також Зюле і Зіркзее, які здали хибнопозитивні тести на коронавірус. У Дортмунда під питанням були Хуммельс і Джан, але обидва встигли покинути лазарет. Матс потрапив у старт, а Люсьєн Фавр обрав схему з 4 захисниками.

Стартові склади команд

Борусія Д: Буркі – Меньє, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Вітсель, Ділейні – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд.

Запасні: Хітц, Морей, Дауд, Азар, Брандт, Беллінгем, Джан, Піщек, Пасслак.

Баварія: Нойєр – Сарр, Боатенг, Алаба, Ернандес – Кімміх, Горетцка – Гнабрі, Мюллєр, Коман, Лєвандовскі.

Запасні: Нюбель, Мартінес, Сане, Коста, Шупо-Мотінг, Рока, Толіссо, Річардс, Мусіала.

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Борусія Д – Баварія: онлайн-трансляція матчу