Манчестер Сіті під проводом Гвардіоли не забив 25 пенальті. У матчі з дортмундською Борусією знову "відзначився" Ріяд Марез.

На 59-й хвилині вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез не реалізував свій черговий пенальті – з його ударом впорався воротар дортмундської Борусії Грегор Кобель. Як інформує статистичний портал Opta, цей 11-метровий удар став уже 25-м нереалізованим під керівництвом Пепа Гвардіоли.

ПСЖ розтрощив Маккабі, Бенфіка позбавила Ювентус шансів на плей-офф Ліги чемпіонів, Мілан розгромив Динамо З

Жоден інший клуб АПЛ не зміг "зіпсувати" більше пенальті, ніж Манчестер Сіті.

Для Мареза це вже третій поспіль нереалізований пенальті. Наприкінці минулого сезону алжирець не забив у матчі з Вест Хемом у матчі 37 туру АПЛ (2:2), а вже цього сезону не зміг відзначитися у ворота Копенгагена у матчі 4-го туру групового етапу ЛЧ (0:0).

Раніше Пеп Гвардіола жартома говорив, що зробить воротаря Едерсона штатним пенальтистом команди, оскільки бразилець стабільно демонструє своє вміння реалізовувати пенальті на тренуваннях.

Нагадаємо, Гвардіола очолив Сіті у 2016 році.