Борусія Д – Баварія – 2:0 – відео голів та огляд матчу за Суперкубок Німеччини

Дортмундська Борусія перемогла мюнхенську Баварію (2:0) та здобула Суперкубок Німеччини. Дивіться відео голів та огляд гри на "Футбол 24".

У першому таймі Борусія володіла перевагою, але не могла втілити її у забиті м'ячі. Відкрити рахунок "джмелям" вдалося вже на старті другої половини зустрічі. Джейдон Санчо дриблінгом протягнув м'яч з правого флангу до штрафного майданчика та покотив у центр на Пако Алькасера – іспанець пробив точно в кут воріт Баварії.

Борусія Дортмунд виграла Суперкубок Німеччини, здобувши ефектну перемогу над Баварією

На 69-й хвилині виник схожий епізод – Санчо знову прорвався правою бровкою на контратаці після помилки суперника. Цього разу англійський тінейджер вирішив пробити сам. Мануель Нойєр пропустив м'яч поміж ніг – 2:0 і впевнена перемога Борусії в Суперкубку Німеччини.

Нагадаємо, що сезон у Бундеслізі стартує через 2 тижні, а наступного вікенду Баварія та Борусія зіграють в першому раунді Кубка Німеччини.

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