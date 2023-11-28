"Вчора Аллє тренувався з командою. Він приїхав до Мілана, як і Адейємі. Але Карім не тренувався. Він потренується сьогодні, а завтра ми ухвалимо рішення щодо нього. Сьогодні вранці Зюле вирішив не приїжджати в Італію. У нас є Джан і Бенсебаіні, які можуть грати на позиції центральних захисників. Шлоттербек трохи застуджений, але його стан кращий, ніж у Зюле. Він – у заявці.

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Забітцер не дограв останній матч через розтягнення стегна. Учора і сьогодні він тренувався самостійно, завтра тренуватиметься з командою, і, сподіваюся, він буде готовий до гри.

Чи буде відсутність Леау перевагою? Я не впевнений, що Леау не буде в складі Мілана. Чекаю офіційного складу.

У Німеччині кажуть, що італійські команди чудові в обороні: у матчі з ПСЖ я бачив, як дисципліновано обороняється Мілан, і це мене це вразило. Багато хто після першої гри в Дортмунді зазначав, що ми не зможемо вийти з групи. Але зараз ми перші в групі. Нам не обов'язково посідати перше місце, щоб вийти в плей-офф, але у нас є шанс це зробити, і ми постараємося виграти. Усе в наших руках", – цитує Терзіча TuttoMercatoWeb.

Матч Мілан – Борусія Д відбудеться у вівторок, 28-го листопада.

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