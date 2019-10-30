Борусія знайшла заміну Санчо в Іспанії – "джмелі" вже не сподіваються втримати англійця

Дортмундська Борусія вже почала пошуки потенційного підсилення атаки.
Німецький клуб розуміє, що, скоріш за все, не зможе втримати в своєму складі гравця збірної Англії Джейдона Санчо, яким цікавляться гранди з Туманного Альбіону. Борусія вже розглядає гравців, які можуть замінити англійця.
Санчо незабаром перейде в інший клуб, – генеральний директор Борусії
До списку інтересів "джмелів" потрапив хавбек Валенсії та молодіжної збірної Іспанії Ферран Торрес, інформує Sport Bild. Трансфер 19-річного футболіста, який може зіграти на обох флангах атаки, оцінюється у 30 мільйонів євро.
Зазначимо, що талановитий іспанець зіграв у цьому сезоні 9 матчів у Ла Лізі та один в Лізі чемпіонів.
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