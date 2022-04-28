"Джмелі" узгодили всі деталі переходу захисника Фрайбурга Ніко Шлоттербека, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Сума трансферу складе близько 20 млн євро. Цікаво, що в останній момент 22-річного оборонця хотіла перехопити Баварія, однак Шлоттербек не збирався порушувати домовленість з Борусією. Перед цим дортмундці поцупили у Мюнхена ще одного представника збірної Німеччини – Нікласа Зюле, якого якраз і міг замінити Ніко.

Додамо, що в поточному сезоні Шлоттербек провів за Фрайбург 34 матчі, оформивши 4 голи та один асист.

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