Борусія Ярмоленка проведе 7 контрольних матчів

Борусія Д, за яку виступає українець Андрій Ярмоленко, розпочне підготовку до нового сезону 7-го липня.

Дортмундська Боруссія оприлюднила план підготовки до нового сезону. Клуб Андрія Ярмоленка запланував 7 товариських поєдинків, повідомляє офіційний сайт "джмелів".

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13-го липня у Відні Борусія зіграє з Аустрією. З 18-го по 26-те липня команда Ярмоленка буде перебувати в турне по США. 21-го липня в Чикаго "джмелі" зіграют з Манчестер Сіті. 22-го липня – з Ліверпулем, а 26-го – з Бенфікою.

Після турне по США Борусія відправиться на збір до Швейцарії, де зіграє 3-го серпня з Ренном, а 7-го – з Наполі. Останній контрольний поєдинок відбудеться в Ессені 12-го серпня з Лаціо.

У минулому сезоні Ярмоленко провів за Борусію 18 матчів у Бундеслізі, в яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.