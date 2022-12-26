18-річний іспанець привернув увагу багатьох провідних команд. До Ювентуса у боротьбі приєднались представники АПЛ, повідомляє Фабріціо Романо.

Борусія Д має проблеми з 18-річною зірочкою – Челсі готує "крадіжку"

Зокрема, провідний інсайдер зазначає, що Іваном цікавиться найбагатший клуб світу Ньюкасл. Дортмундська Борусія теж не пройшла повз і поклала око на таланта.

Фреснеда став повноцінним гравцем першої команди Вальядоліда цього літа. У сезоні 2022/23 представник молодіжної збірної Іспанії награв 6 майже повних поєдинків у Ла Лізі й 1 у Кубку Іспанії.