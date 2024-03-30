Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву чвертьфіналістів Ліги чемпіонів на Альянц-Арені в Мюнхені.

Поєдинок першого кола в Дортмунді завершився перемогою мюнхенців з рахунком 4:0 – Борусія прагнула реваншу. При цьому Дортмунд не обігрував Баварію в чемпіонаті з листопада 2018 року, а на виїзді – аж з квітня 2014-го. Тоді команда ще Юргена Клоппа розбила "ротен" на їхньому полі з рахунком 3:0. Відтоді чи не кожний виїзд у Мюнхен став для "джмелів" ще тим випробуванням – 5:1, 4:1, 6:0, 5:0, 4:0. Але саме нинішній матч був чи не ідеальним моментом перервати невдалу смугу, адже німецький гегемон перебуває не в найкращому стані.

Баварія ризикує втратити чемпіонський титул Німеччини вперше з 2012 року. На момент початку гри відставання мюнхенців від Байєра складало 13 очок ("фармацевти" буквально годиною раніше здобули чергову перемогу на характері та продовжують мчати до "салатниці").

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Команда Томаса Тухеля продовжує боротьбу в ЛЧ, але до першого чвертьфінального матчу проти Арсенала ще більше тижня. Поки ж "ротен" не надто успішно намагаються наздогнати команду Хабі Алонсо в Бундеслізі. Що стосується Борусії, то Дортмунд теж кваліфікувався у чвертьфінал Ліги чемпіонів, де зіграє з Атлетіко, і водночас продовжує боротьбу за путівку в ЛЧ 2024/25. Команда Едіна Терзіча на момент початку туру завдяки триматчевій переможній серії трималася в топ-4.

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Перший момент був за Баварією – розіграш штрафного завершився скидкою Горецки і заблокованим ударом Сане. Дортмунд у перші хвилини в атаку не ходив, зосередившись на власній половині. Був шанс і в Харрі Кейна, який виграв боротьбу в Шлоттербека, але пробив вище. Підопічні Терзіча витримали стартовий натиск і відповіли блискуче.

На 10-й хвилині Борусія змусила Альянц-Арену замовкнути, реалізувавши перший же момент. Шлоттербек перехопив м'яч, Фюлькруг розігнав атаку пасом на Брандта, а Юліан віддав на хід Адейємі. Карім зблизився з Ульрайхом і пробив у дальній кут. 0:1!

Підопічним Тухеля знадобилося трохи часу, щоб оговтатися, після чого тиск на ворота Майєра посилився. Спершу удару Лаймера трохи забракло влучності, а згодом Кейн не зміг замкнути навіс Кімміха. Сантиметрів забракло найкращому бомбардиру Бундесліги. Міг бути момент у Сане, але Хуммельс розкішно зіграв один в один, відібравши м'яч у десятки Баварії. До слова, для німецького ветерана це був 29-й Классікер в історії – рекорд, який досі належав Міхаелю Цорку.

Hummels oh my DAYS pic.twitter.com/ncEq4lDh2o — タキ (@TakiBaIl) March 30, 2024

На 35-й хвилині лічені сантиметри відділили господарів від гола у відповідь. Кімміх подав, Дайєр пробив, але Хуммельс неймовірним чином заблокував ледь не на лінії воріт. Можливо, м'яч зачепив руку, але вже після контакту з ногою – претензії господарів щодо пенальті арбітр проігнорував.

Дортмунд відповів проходом Санчо, після якого Ульрайх забрав м'яч. Знову топ-клас продемонстрував Хуммельс, який у підкаті зупинив прохід Альфонсо Девіса. Зрештою, перший тайм завершився мінімальною перемогою Борусії, яка реалізувала єдиний свій момент. Баварія награла на гол куди більше, хоч і пробила у площину воріт тільки двічі.

На початку другої половини Ульрайх врятував Баварію від другого пропущеного м'яча. Кіпер мюнхенців відбив удар Нмечі, який опинився абсолютно один у штрафному. Згодом Ульрайх впорався і зі спробою Хуммельса, який пішов в атаку. Гостріше заграли гості у другому таймі. Увімкнувся Санчо, який почав створювати проблеми Кімміху на фланзі. Ще одна атака тією ж бровкою завершилася неточним ударом Маатсена, який промчав половину поля, але не влучив у дальній кут.

У Баварії черговий момент знайшов Кейн. Після подачі кутового Харрі знову пробив головою, проте знову повз ворота. А на 68-й хвилині Хуммельс знову показав топ-рівень, вибивши м'яч у підкаті з-під ніг Кейна, який вже був готовий замикати. Нарешті вступив у гру і Майєр, який не дав забити Коману.

Дортмунд осмілів настільки, що у контратаку пішов навіть Шлоттербек, але пас центрбека Борусії не дійшов до адресата – Ульрайх вдало зіграв на перехопленні. А на 83-й хвилині все стало зрозуміло. Джордан Райєрсон підключився до атаки правим флангом і не залишив шансів Ульрайху. Альфонсо Девіс накрити не встиг. 0:2! Харрі Кейн на 89-й хвилині скоротив відставання, але гол не зарахували через офсайд.

Вперше з 2014 року Борусія переграла Баварію в Мюнхені. Команда Едіна Терзіча набрала 53 очки і втрималася в зоні Ліги чемпіонів. Баварія ж відстає від Байєра вже на 13 балів за 7 турів до фінішу – питання, хто стане чемпіоном Німеччини 2023/24, практично закрите.

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