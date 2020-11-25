Шахтар на виїзді зустрічається з менхенгладбахською Борусією 25 листопада 2020-го у рамках четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Борусія М – Шахтар відбудеться у середу в Німеччині на стадіоні Борусія-Парк. Початок гри четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21 – о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Борусія Менхенгладбах – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок Борусія М – Шахтар у прямому ефірі можна дивитися на каналі "Футбол 2", починаючи з 19:50. Перед грою на спеціалізованому каналі о 19:00 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка продовжить ефір о 21:50.

Онлайн матч Борусія М – Шахтар можна дивитися на платформі oll.tv. З цього сезону з'явилася ще одна опція – перегляд Ліги чемпіонів через сервіс MEGOGO. Трансляція відбуватиметься на одному з 12 каналів "Volia Football+".

Після трьох турів Шахтар набрав чотири очки і посідає друге місце в групі, а Борусія має в активі п'ять пунктів і очолює квартет. Перший матч між цими командами завершився розгромною перемогою Гладбаха – 0:6.

Борусія Менхенгладбах – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів