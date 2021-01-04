"Я не думаю, що це станеться. Ерлінг і його агент Міно Райола розуміють, що вони отримують в Дортмунді. Я можу тільки порадити йому діяти так, як Роберт Лєвандовскі.

Холанд став головною трансферною ціллю Челсі

Холанд дав собі час, щоб стати гравцем світового класу в Дортмунді. Не можна зробити це за рік. Тому зрозуміло, що якщо Ерлінг в якийсь момент піде від нас, то він перейде тільки в ще більший клуб. Для переходу в такий клуб, як Реал, наприклад, ти повинен бути гравцем світового класу", – цитує Вацке Kicker.

Зауважимо, головними претендентами на норвежця називають Челсі, Манчестер Сіті та Реал. У поточному сезоні Ерлінг Холанд вражає результативністю. В його активі 17 голів та 3 асисти у 15 матчах за Борусію Дортмунд. Transfermarkt оцінює 20-річного нападника аж у 100 млн євро.

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