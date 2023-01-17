Борусія оголосила про підписання першого новачка цієї зими. Ним став універсальний захисник Джуліан Райєрсон. Контракт розрахований до літа 2026 року, повідомляє прес-служба "джмелів".

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За неофіційною інформацією, Дортмунд заплатив за 25-річного норвежця 5 мільйонів євро. Саме в таку суму Уніон оцінив одного зі своїх лідерів. Цікаво, що берлінський клуб – це прямий конкурент Борусії у боротьбі за топ-4. Після 15 турів відстань між ними становить лише 2 очки.

До слова, у нинішньому сезоні Джуліан Райєрсон лише одного разу не починав матч у стартовому складі. Загалом норвежець, який з однаковим успіхом діє на обох флангах захисту та півзахисту, провів за Уніон 21 поєдинок, але результативними діями не відзначався.

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