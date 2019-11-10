Борусія Д не відпустила Ройса у збірну Німеччини – гравець отримав чергову травму

Нападник дортмундської Борусії Марко Ройс не зіграє за збірну Німеччини в матчах проти Білорусі та Північної Ірландії.

30-річний футболіст травмував щиколотку в матчі 11-го туру Бундесліги проти Баварії (0:4), у якому замінив Маріо Гьотце на 61-й хвилині. Травма Ройса оцінюється як не дуже серйозна, але клуб прийняв рішення не ризикувати і не відпустив гравця на матчі збірної, інформує офіційний Твіттер Борусії.

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Зазначимо, що в цьому сезоні Ройс в 11 матчах Бундесліги забив 5 голів. Також у відборі до Євро-2020 він тричі вражав ворота суперників Бундестім.

Нагадаємо, збірна Німеччини досі не забезпечила собі участі в груповому раунді чемпіонату Європи. Команда Йоахіма Льова посідає друге місце у відбірковій групі С, поступаючись Нідерландам і випереджаючи на три очки Північну Ірландію.

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