Серія Майнца з трьох гостьових перемог поспіль обірвалася в Дортмунді – "карнавальники" не змогли зрівнятися з клубним рекордом. Незважаючи на рівний перший тайм, перед самою перервою Боруссія забила головній сенсації Бундесліги цього сезону два м'ячі: Байєр забив з гри з передачі Адейємі, а Джан – після розіграшу кутового і подальшої скидки Шлоттербека.

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Після перерви Байєр оформив дубль, причому черговий асист оформив Шлоттербек – знову після розіграшу кутового. Наприкінці зустрічі центральний захисник отримав п'яте попередження в сезоні і заробив дискваліфікацію на наступний матч із Фрайбургом.

Майнц зумів відповісти лише голом престижу у виконанні Небеля.

Так Ніко Ковач зайвий раз підтвердив, що Майнц є для нього найулюбленішим і найзручнішим суперником. У матчах із "нуль п'ятими" тренер Борусії відсвяткував уже свою дев'яту перемогу за двох нічиїх та однієї поразки. "Карнавальники" остаточно втратили третє місце в турнірній таблиці Бундесліги – на нього видерся Айнтрахт.

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Борусія – десята.