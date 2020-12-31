"Борусія назавжди залишиться у моєму серці", – Вайгль попрощався з Дортмундом перед переходом у Бенфіку

Півзахисник Юліан Вайгль звернувся до працівників та вболівальників дортмундської Борусії перед переходом у Бенфіку.

"Я хочу подякувати моїм партнерам по команді, співробітникам і всім уболівальникам чудового клубу за цей прекрасний час. Борусія назавжди залишиться у моєму серці", – цитує Вайгля офіційний сайт німецького клубу.

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Нагадаємо, Вайгль перейшов у Борусію Д влітку 2015 року з Мюнхен 1860 за 5 млн євро. У поточному сезоні 24-річний футболіст зіграв 17 матчів за Борусію у всіх турнірах і забив 1 гол.

Вайгль підпише контракт з Бенфікою після відкриття зимового трансферного вікна. Лісабонський клуб заплатить за німецького хавбека 20 млн євро.

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