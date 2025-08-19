Відбулись чергові матчі 1/32 фіналу Кубка Німеччини. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Німеччини 2025/26, 1/32 фіналу

Динамо Дрезден – Майнц – 0:1

Голи: Амірі, 22

Пройссен Мюнстер – Герта – 0:0 (пен. 3:5)

Швайнфурт – Дюссельдорф – 2:4

Голи: Вінцгаймер, 44 (пен.), Шуранов, 83 – Аппелькамп, 66, 86, Іттен, 68, Муслія, 72

Ессен – Борусія Д – 0:1

Гол: Гірассі, 75

Кубок Німеччини: унікальне шоу Кайзерслаутерна, пізній камбек Кельна та нерви Борусії М

Дрезден не зумів здолати Майнц на власному полі – гості здобули мінімальну перемогу завдяки голу Амірі у першому таймі. Господарі намагалися відігратися, але команда з Бундесліги впевнено втримала перевагу до фінального свистка.

У ще одному матчі Пройсен Мюнстер та Герта завершили основний і додатковий час без голів. Переможця визначила серія пенальті, де берлінці були точнішими та оформили підсумкову звитягу 5:3.

Швайнфурт дав бій Фортуні Дюссельдорф, проте поступився з рахунком 2:4. Вінцгаймер відкрив рахунок з пенальті, а під кінець матчу ще відзначився Ерік Шуранов, який має українське та німецьке громадянство. Водночас Фортуна за короткий відрізок забила чотири рази – дублем відзначився Аппелькамп, ще по голу додали Іттен та Муслія.

Рот-Вайсс Ессен довго чинив спротив Борусії Дортмунд, але наприкінці поєдинку Серу Гірассі забив вирішальний м’яч і приніс перемогу фаворитам.

Таким чином до 1/16 фіналу Кубка Німеччини пробилися Майнц, Герта, Фортуна та Боруссія. Їхні наступні суперники визначаться під час жеребкування.

Борусія Д оголосила про відхід Аллє – нападник поборов рак та забивав переможний м'яч у фіналі КАН