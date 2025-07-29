Борусія Д обговорює всередині клубу потенційне повернення Джейдона Санчо, повідомляє Sky Sport Germany. Це може стати вже третім періодом англійця в Німеччині.

Вигнанець Манчестер Юнайтед може перейти в сенсацію АПЛ – за нього просять копійки

Манчестер Юнайтед оцінює 25-річного вінгера в 18–20 мільйонів євро. Санчо повністю випав із планів "червоних дияволів" після конфлікту з Еріком тен Хагом у 2023 році. У сезоні 2023/24 він грав у Борусії на правах оренди, а минулий сезон провів у Челсі. Однак лондонці так і не змогли домовитися з гравцем про контракт, тож зрештою скасували опцію викупу.

На початку цього літа до Санчо проявляв інтерес Ювентус, але клуб переключився на Франсішку Консейсау, і наразі не готовий до нових витрат без попередніх продажів.

Санчо найкраще розкривав себе саме у Борусії – в першому циклі він провів 125 матчів, у яких безпосередньо долучився до 109 голів. Під час короткочасного повернення у 2024 році допоміг команді дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

Головною перепоною для трансферу можуть стати не стільки вимоги Манчестер Юнайтед, скільки зарплата самого Санчо – за даними джерела, англійці досі покривали щонайменше половину його окладу під час оренди.

Нагадаємо, в складі Борусії Д Санчо загалом провів 158 матчів, у яких відзначився 53 голами та 67 асистами. Transfermarkt оцінює Санчо у 28 мільйонів євро. Контракт гравця з Манчестер Юнайтед чинний до 2026 року.

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