Борусія Менхенгладбах вдома перемогла Байєр

У заключному суботньому матчі 1-го туру німецької Бундесліги ґладбаська Борусія впевнено переграла леверкузенський Байєр.

Борусія виглядала дуже сильно, однак у першому таймі більш гострими були гості з Леверкузена. На 17-й хвилині господарі поля могли пропустити, однак удар головою у виконанні Леона Байлі пройшов у поперечину, а після пострілу Кевіна Фолланд на 33-й лише захисник на стрічці врятував Ґладбах від взяття власних воріт. Борусія мала покарати Байєр на 38-й хвилині – Хенрікс зіграв рукою у своєму штрафному, а головний арбітр вказав "на точку". Торган Азар взявся виконувати пенальті, але голкіпер Рамазан Озкан у стрибку витягнув м'яч.

Втім, необережність захисників Байєра на 55-й хвилині дозволила Борусії заробити ще один 11-метровий – це екс-динамівець Александр Драговіч сфолив. Цього разу до точки підійшов Йонас Хоффман, який точним ударом вивів ґладбахців уперед. Через три хвилини господарі відправили Леверкузен у нокдаун: Рафаель увійшов у штрафний, обігрався з Джонсоном та віддав йому в останній момент на пусті ворота – 2:0. Байєр прокинувся хвилин через 10, розпочавши веселі гойдалки. Так, Аларіо на 67-й хвилині пробив у дотик з меж воротарського, однак Зоммер взяв м'яч. Тут же потужного пострілу у відповідь завдав Джонсон – Озкан перевів м'яч у штангу. На 77-й хвилині м'яч після удару Байлі пролетів у сантиметрах від дальньої штанги, однак через 7 хвилин гру міг довести до розгрому Хоффман – бути б 3:0, якби він не запоров вихід один на один.

Зрештою, команди так і не забили більше. Фінальний свисток зафіксував перемогу Борусії Менхенґладбах, яка набрала три очка та піднялася на третю сходинку в турнірній таблиці. Байєр після поразки у першому турі впав на 17-е місце.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 1-й тур

Борусія М – Байєр – 2:0

Голи: Хоффман, 55 (пен), Джонсон, 58