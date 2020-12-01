Борусія Менхенгладбах – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
22:00 - Читать на русском
Борусія М в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Інтер. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
17’ Маттео Дарміан
Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Борусія Менхенгладбах – Інтер розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Борусія М:
Інтер:
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