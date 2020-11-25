Як правило, в матчах четвертого туру групового етапу в ЛЧ наступає перелом, після якого стають очевидними фаворити на вихід з групи, однак у квартеті Шахтаря все буде вирішуватись до останнього матчу. "Жеребці" лідирують з п'ятьма заліковими балами, у "гірників" з Реалом на один пункт менше, а Інтер має всього два очки – в таких умовах, та ще й на тлі коронавірусного футболу, варіантів подальшого розвитку подій занадто багато. Очевидно лише, що донеччанам для покращення шансів на євровесну критично важливо привезти з Німеччини хоча б нічию, а краще перемогу – у матчах з "бланкос" та "нерадзуррі" зробити це буде набагато важче.

Втім, матч проти Борусії М у Києві дав зрозуміти, що не варто оцінювати суперників по гучності назви клубу. Ми то думали, що з Ґладбахом точно потрібно набирати чотири очки, а німці взяли та й закотили шість голів – причому перші три прилетіли ще до 30-ї хвилини. Так, десь Шахтарю не пощастило, адже гості влаштували розгром з перших же ударів, однак виправдати 0,27 xG та один кволий удар в площину за 90 хвилин це не може.

Підопічні Марко Розе провели чемпіону України тактичний майстер-клас, навіть не змінюючи звичну схему 4-2-3-1 і не підіймаючи інтенсивність пресингу – "жеребці" просто тримали компактність, наситили центр, перекривали варіанти для передач і розтягували пресинг суперника завдяки низькій лінії оборони. Картину довершували прекрасні передачі, відкривання, ефективні зміни позицій та швидкі рішення в останній третині поля – виявилось, що тактичний вишкіл і клас Борусії М нічим не гірший за зірковий рівень Реала з Інтером.

Ключовим фактором тієї поразки стало бажання Шахтаря зіграти проти Ґладбаха не в автобус, а з позиції сили, з короткими передачами та розмашистими атаками. "Гірники" просто не вивозять цей рівень у подібному стилі, розсипаючись на перехідних фазах через шалену кількість втрат, перекритих адресатів та програш єдиноборств. Закритий стиль також не є панацеєю, що довів матч проти Інтера – коли суперник пресингує білд-ап злагодженим тиском 1-в-1 по правильних тригерах, атака Шахтаря вмирає.

Втім, стару систему донеччан вже давно прочитали, що й продемонстрували останні погроми, а от гра від оборони дає "помаранчево-чорним" шанс адаптуватись до матчу, перетерпіти й підчатувати на контратаці. Це більш свіже й виправдане рішення, ніж спроба зіграти проти Борусії, немов проти Олександрії чи Ворскли.

Сезон для Шахтаря в принципі дається важко. Підопічні Луїша Каштру досі не повернулися на першу позицію, а після розгрому Динамо в Класичному вони втратили очки з Олександрією, відпустивши киян у відрив. Хоча й розгром у дербі не був по грі – просто чемпіон у більшості забив три моменти з двох. В рамках УПЛ за десять матчів "гірники" розписали вже п'ять нічиїх, хоча за 32 тури попереднього сезону їх було всього шість. І тактично, і статистично Шахтар нині не є найкращою українською командою – Луїш Каштру виправдовується коронавірусом та дисбалансом у тренувальному режимі, але він у своїх бідах далеко не унікальний.

Попри мінуси, Шахтар зарано ховати. Як показав поєдинок з Реалом (та епізодично – з Інтером), "помаранчево-чорні" вміють виходити в контратаки за різними сценаріями, а командна швидкість у донеччан висока – якщо дати "гірникам" розбігтись, "жеребці" почнуть не встигати. Від оборони гра донеччанам також дається.

Все, що потрібно Луїшу Каштру – це обрати правильний склад і грамотну тактику. У Ґладбах не взяли Тайсона, який провалив матч у Києві й загалом шкодить структурі гри, тож можна припустити, що висновки після 0:6 були зроблені правильні. Зрештою, навіть Марко Розе попередив, що не очікує розгрому, хоча перед поєдинком у Києві головний тренер Борусії М дозволяв собі браваду.

Марко Розе не очікує розгрому і по іншій причині. Борусія М у листопаді явно забуксувала – у Леверкузені ґладбахці програли з рахунком 3:4, забивши втратє аж у компенсований час, а в поєдинку з Аугсбургом на останніх хвилинах команда в більшості втратила мінімальну перемогу. Оборона пропустила на 2,65 більше голів, ніж очікувалось за ці два поєдинки, за інтенсивністю пресингу "жеребці" йшли аж на тринадцятій позиції в лізі, а за кількістю проникних передач (11) – в середині таблиці. При цьому Борусія втратила ряд провідних виконавців через травми.

Крім того, Марко Розе розуміє, що навряд чи Шахтар повторить тактику з першого матчу. "Гірники" явно будуть діяти дисциплінованіше й чекатимуть шансів на контратаках – і вони дочекаються, адже Борусії М потрібно йти вперед, склад у "жеребців" розбалансований, а оборона ніколи не була найсильнішою ланкою Ґладбаха. Втім, варто не забувати і про досить широку, як для цього матчу, лавку німців, а також про перевагу в класі та інтенсивності роботи. Перед грою в Києві у футболі підопічних Марко Розе можна було знайти схожі мінуси, але все завершилось 0:6. Словом, просто Шахтарю не буде, але навряд чи Борусія М здатна видати ту ж якість, що була три тижні тому.

Кадрова ситуація

У Борусії М через пошкодження вилетіли Поульсен, Хофман, Бенсебаїні залишається на самоізоляції, а Плеа ще не одужав після коронавірусу. Це – катастрофічні втрати для Ґладбаха, які лише частково може компенсувати поверння з лазарету Закарії.

Шахтар не взяв у заявку Тайсона та Хочолаву, але повернув у склад Бондара та Марлоса. Крім того, через травми не зможуть зіграти Ісмаїлі, Корнієнко та Коноплянка. Інших втрат у "гірників" немає.

Орієнтовні склади на матч Борусія М – Шахтар

Борусія М: Зоммер – Лайнер, Гінтер, Ельведі, Вендт – Крамер, Нойхаус – Вольф, Штіндль, Тюрам – Емболо

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Маркос Антоніо – Марлос, Алан Патрік, Соломон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В епоху коронавірусного футболу щось прогнозувати важко, але деякі рамки можливого окресили можна. Перш за все, зовсім не віриться у розгром донеччан – у Борусії М не той склад, у Шахтаря навряд чи буде та ж тактика, та і просто було б занадто жорстко двічі зганьбитися з "жеребцями". По-друге – голи повинні залітати в обидва боки, адже оборона у команд далека від ідеалу, а останні результати у них не найкращі. Та і в принципі забивати необхідно і німцям, і українцям. По-третє – фаворитом залишається Ґладбах, у якого значна перевага у кількості висококласних виконавців та досвіді гри на топ-рівні.

Далі вже все буде залежати від обраної тактики та конкретних рішень на полі. Якщо Шахтар повернеться до моделі, продемонстрованої проти Реала та Інтера, то можна сподіватися на рівний футбол з контратаками – це принесе проблеми обом колективам, але краще вже так, ніж намагатися перепресингувати Борусію М. Проблеми з реалізацією більш суттєві у Шахтаря, адже Ґладбах має більше топ-футболістів, а у провальних матчах Бундесліги різниця між очікуваними голами та реальними виявилась мінімальною.

То хто ж переможе? А біс його знає. Це – матч на три результати. Очевидно, що донеччани слабші, але не настільки, щоб не сподіватися навіть на перемогу над Борусією М. Втім, в останнє віриться найменше, а от за нічию зачепитися цілком реально. Коли, як не зараз?