У неділю 27-й тур чемпіонату Німеччини завершували три поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 27-й тур

Борусія М – Вольфсбург – 2:0

Голи: Нгуму, 34, Тюрам, 63

Бохум – Штутгарт – 2:3

Голи: Штогер, 57 (п.), Хофманн, 85 – Іто, 14, Гірассі, 60, Вагноман, 63

Хоффенхайм – Шальке – 2:0

Голи: Крал, 22 (автогол), Бебу, 70 (пен)

У першому матчі дня Борусія М приймала Вольфсбург. Гості забили вже на 10-й хвилині, але гол Мармуша після виходу сам на сам скасували через офсайд. У відповідь господарі відкрили рахунок – Тюрам на 34-й хвилині обікрав суперника, протягнув м'яч і вивів Нгуму віч-на-віч. Французький хавбек не схибив.

По перерві відзначився і сам автор асисту. Після навісу з правого флангу Плеа скинув у центр штрафного на Тюрама, а той головою подвоїв перевагу господарів. Ґладбахці довели поєдинок до перемоги і перервали 5-матчеву безвиграшну серію – це принесло 35 очок і десяту сходинку, Вольфсбург з 39-ма пунктами дев'ятий.

У битві аутсайдерів Штутгарт здолав Бохум. Найгірша команда Бундесліги забила на початку матчу зусиллями Іто. По перерві Мійо затримав суперника у власному штрафному і Штогер з пенальті відновив статус-кво. 1:1!

Та вже за три хвилини "шваби" зробили серйозну заявку на перемогу, двічі протягом трьох хвилин засмутивши Ріманна. Перед фінальним свистком Хофманн влучним ударом відродив інтригу, але врятувати бодай очко Ордець і Ко не змогли. Штутгарт набрав 23 бали і піднявся на шістнадцяту сходинку, Бохум з 26-ма пунктами залишився чотирнадцятим.

Шальке залишився на дні турнірної таблиці. "Кнаппен" приїхали у гості до Хоффенхайма, однак не змогли зачепитись навіть за нічию – і це було заслужено. Зінсхаймці провели більше ударів, награли на 2,1 xG й створили три явних гольових нагоди, в той час як гільзенкірхенці мали всього 0,73 xG.

Свою перевагу господарі конвертували у рахунок 2:0. На 22-й хвилині вони вийшли вперед внаслідок шикарної комбінації з прострілом Анхеліньйо, який у власні ворота зрізав Крал. В середині ж другого тайму Бебу реалізував пенальті.

Таким чином, Хоффенхайм здобув третю перемогу поспіль і відірвався від зони вильоту на п'ять очок, в той час як Шальке до порятунку не вистачає шістьох.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ