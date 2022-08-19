Герта невдало розпочала сезон, програвши Уніону й розписавши нічию з Айнтрахтом, тож у виїзному матчі проти ґладбаської Борусії підопічним Сандро Шварца була потрібна тільки перемога. "Жеребці", своєю чергою, могли очолити турнірну таблицю Бундесліги – нехай і на добу. Втім, це теж вимагало звитяги.

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У першому таймі берлінці виглядали дещо активнішими, завдавши кілька непоганих ударів з меж штрафного вже у перші 15 хвилин. Зокрема, поруч з каркасом воріт пройшли постріли Тусара, Еджуке та Люкебакіо. Господарі ж свій перший момент провели на 17-й хвилині, коли Тюрам пробивав з лінії воротарського після кутового – голкіпер врятував гостей.

В середині тайму гра вирівнялась. До перерви яскравих епізодів вже не виникало, однак вболівальники таки побачили гол. Його забила Борусія – це Плеа реалізував пенальті, покаравши Герту за фол Уремовіча. Останній ще й отримав жовту картку. 1:0!

Другий тайм був не таким багатим на події, як перший. Один з небагатьох гольових моментів змарнував все той же Уремовіч, який замкнув подачу з кутового. М'яч пролетів повз дальню дев'ятку воріт Зоммера.

Борусія нічим цікавим не відповіла, але на допомогу вдруге прийшов Уремовіч – на 70-й хвилин він знову сфолив у власному штрафному. Арбітр призначив пенальті, Плеа пішов його пробивати, однак команда вирішила, що це зробить Хофман (чим розгнівала Алассана). Йонас вистрілив у правий нижній кут – і не забив! Сейв Крістенсена.

Окрилена несподіваним порятунком Герта пішла уперед і ледь не заробила свій пенальті, однак арбітр не призначив його. Борусія ж мала шанс подвоїти свою перевагу на 82-й хвилині внаслідок удару Тюрама з лівого краю карного майданчика. Крістенсен знову виручив берлінців, однак врятувати від поразки він не зміг. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ґладбаха.

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