Менхенгладбахська Борусія зазнала серйозної втрати перед матчем 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Захисник здав позитивний тест на коронавірус, через що не зможе зіграти проти Шахтаря, повідомляє офіційний сайт Борусії М.

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Бенсебаїні вже поміщений на карантин після повернення із розташування збірної Алжиру, а інші гравці здали негативні тести на COVID-19 перед матчем із Аугсбургом.

До слова, оборонець провів 10 матчів у складі Борусії М у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи.

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