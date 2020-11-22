Борусія М втратила ще одного лідера перед матчем із Шахтарем у Лізі чемпіонів
Менхенгладбахська Борусія зазнала серйозної втрати перед матчем 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Захисник здав позитивний тест на коронавірус, через що не зможе зіграти проти Шахтаря, повідомляє офіційний сайт Борусії М.
Борусія М втратила ключового гравця до кінця року – перед битвою з Шахтарем є і приємні новини
Бенсебаїні вже поміщений на карантин після повернення із розташування збірної Алжиру, а інші гравці здали негативні тести на COVID-19 перед матчем із Аугсбургом.
До слова, оборонець провів 10 матчів у складі Борусії М у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи.
Холанд покером приніс Борусії Д розгромну перемогу над Гертою та поступився місцем наймолодшому дебютанту Бундесліги