"Нам буде не вистачати Йонаса Хофмана з його сильною формою. Наразі у нього все добре, хоча, звичайно, він розчарований. Я думаю, що він буде знову доступний вже у новому році.

Борусія М – Шахтар: кривдник "гірників" ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів – він оформив хет-трик у Києві​​​​​​​

Деніс Закарія повернеться після травми і в суботу буде на лаві запасних. Ми привели його в хорошу форму, він почувається добре і не відчуває болю. На тренуваннях він вже грав на великому полі, щоб отримати там кілька хвилин. Але йому все ще потрібен час", – цитує Розе офіційний сайт Борусії М.

Додамо, що Хофман феєрично розпочав сезон 2019/20. В його активі 4 голи та 6 асистів у 11-ти матчах. Закарія також був ключовим гравцем команди у минулій кампанії, однак надовго вилітав через травму коліна. 25 листопада Борусія М прийматиме Шахтар в рамках 4 туру Ліги чемпіонів.

"Шахтар – не гарматне м'ясо". Німецька преса – про Борусію, яка розтоптала українців, і зняте прокляття