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Борусія М впевнено перемогла Вердер: 11-й тур Бундесліги, матчі неділі

16:26 66 Читать на русском
Борусія М впевнено перемогла Вердер: 11-й тур Бундесліги, матчі неділі
Борусія М – Вердер – 3:1

Відбувся черговий поєдинок 11-го туру чемпіонату Німеччини. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 11-й тур

Борусія М – Вердер – 3:1

Голи: Бенсебаїні, 20, Херманн, 22, 59 – Біттенкур, 90+4

Нереалізовані пенальті: Классен, 52

Вилучення: Бенсебаїні, 87 (друга жовта)

Вольфсбург – Байєр – початок о 16:30

Фрайбург – Айнтрахт – початок о 19:00

Вердер приїхав у Ґладбах в статусі команди, якій вдалося п'ять останніх турів провести внічию – причому в переважній більшості випадків бременці відігрувались. Здавалося, що і сьогодні підопічні Флоріана Кофельдта дадуть бій, однак вже у середині першого тайму вони пропустили два голи за дві хвилини. Перший після подачі Бенеша зі штрафного на 20-й хвилині головою забив Бенсебаїні, а другий стався після лонгболу від центрбека та скидки від Тюрама на Херманна – Патрік спокійно перекинув голкіпера.

Вердер забив на 28-й зусиллями Осако, однак гол скасували після перегляду відеоповтору, який зафіксував у японця офсайд. Скоротити відставання у рахунку гості могли і з пенальті на 52-й хвилині, однак удар Классена з "позначки" парирував Зоммер. Загалом же Борусія домінувала, створивши низку класних моментів, що на 59-й хвилині вилилось у розгром – це Херманн увірвався на правий край штрафного й поцілив у дальній кут. Вердер зумів забити лише в компенсований час, коли вже грав у більшості – голом відзначився Біттенкур.

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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Фрайбург Фрайбург Вольфсбург Вольфсбург Вердер Вердер Німеччина Байєр Байєр Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах
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