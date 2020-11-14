Чергове тестування у Борусії М не обійшлося без нових інфікованих COVID-19.

Позитивний тест здав один з гравців, однак він попросив не називати його ім'я, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Хворий відбуває ізоляцію вдома, жодних серйозних симптомів у нього немає. Повторне тестування всієї команди, тренерів та персоналу нових випадків коронавірусу не виявило. Борусія М продовжує тренуватися у звичному режимі.

Нагадаємо, вже 25 листопада "жеребці" прийматимуть Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів. Перший поєдинок у Києві завершився розгромом "гірників" з рахунком 0:6.

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