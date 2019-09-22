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Борусія М вирвала перемогу у Фортуни: 5-й тур Бундесліги, матчі неділі

18:28 57 Читать на русском
Борусія М вирвала перемогу у Фортуни: 5-й тур Бундесліги, матчі неділі
Борусія М – Фортуна – 2:1 / фото твіттер ФК Борусія Менхенгладбах

У недільному матчі 5-го туру Бундесліги Борусія Менхенгладбах на останніх хвилинах зуміла здобути перемогу над Фортуною.

74’ Маркус Тюрам
89’ Маркус Тюрам
 
Касім Нуху 6’
6’ Касім Нуху
74’ Маркус Тюрам
89’ Маркус Тюрам

Бундесліга, 5-й тур

Борусія М – Фортуна – 2:1

Голи: Тюрам, 74, 89 – Касім, 6

Айнтрахт – Борусія Дортмунд – початок матчу о 19:00

До Менхенгладбаха на виїзний поєдинок 5-го туру завітала Фортуна. Гості уже на 6-й хвилині зуміли несподівано відкрити рахунок. Касім вистрибнув вище всіх у штрафному майданчику й переправив м'яч у ворота після передачі Гофмана. У другому таймі господарі зуміли відігратись. На 74-й Ляйнер віддав класний пас наперед Маркусу Тюраму, тим самим відрізавши усіх захисників, а останній легко переграв голкіпера – 1:1. А наприкінці поєдинку господарі й геть вирвали перемогу. І знову героєм епізоду став Тюрам! Кілька хвилин арбітр тримав паузу через підозри щодо положення поза грою, але зрештою зарахував гол та зафіксував остаточний рахунок – 2:1.

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Борусія Менхенгладбах - Фортуна Фортуна Фортуна Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Німеччина
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