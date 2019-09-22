Борусія М вирвала перемогу у Фортуни: 5-й тур Бундесліги, матчі неділі

У недільному матчі 5-го туру Бундесліги Борусія Менхенгладбах на останніх хвилинах зуміла здобути перемогу над Фортуною.

Бундесліга, 5-й тур

Борусія М – Фортуна – 2:1

Голи: Тюрам, 74, 89 – Касім, 6

Айнтрахт – Борусія Дортмунд – початок матчу о 19:00

До Менхенгладбаха на виїзний поєдинок 5-го туру завітала Фортуна. Гості уже на 6-й хвилині зуміли несподівано відкрити рахунок. Касім вистрибнув вище всіх у штрафному майданчику й переправив м'яч у ворота після передачі Гофмана. У другому таймі господарі зуміли відігратись. На 74-й Ляйнер віддав класний пас наперед Маркусу Тюраму, тим самим відрізавши усіх захисників, а останній легко переграв голкіпера – 1:1. А наприкінці поєдинку господарі й геть вирвали перемогу. І знову героєм епізоду став Тюрам! Кілька хвилин арбітр тримав паузу через підозри щодо положення поза грою, але зрештою зарахував гол та зафіксував остаточний рахунок – 2:1.

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