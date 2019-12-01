Борусія М у матчі з нереалізованим пенальті перемогла Фрайбург і очолила турнірну таблицю: 13-й тур Бундесліги, неділя

У неділю 13-й тур Бундесліги продовжили два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 13-й тур

Борусія М – Фрайбург – 4:2

Голи: Тюрам, 3, Емболо, 46, 71, Херман, 51 – Шмід, 6, Хьолер, 58

Нереалізований пенальті: Емболо, 49 (Борусія)

Вольфсбург – Вердер – початок матчу о 19:00

Байєр у меншості втримав перемогу над Баварією у Мюнхені, Борусія Д переграла Герту: 13-й тур Бундесліги, субота

Потенційний лідер турнірної таблиці – менхенгладбаська Борусія – приймала на своєму полі міцного середняка Фрайбург. Вже з перших хвилин господарі кинулись до воріт суперника і Маркус Тюрам зумів відкрити рахунок ударом з меж штрафного майданчика. Та не встигли "жеребці" як слід відсвяткувати взяття воріт як пропустили у відповідь – ударом під поперечину зі штрафного відзначився Жонатан Шмід.

Отримавши відповідні настанови у роздягальні, господарі розпочали другу половину матчу з гола – Брель Емболо після передачі Патріка Хермана вивів Борусію вперед. Через дві хвилини, за грубий підкат у штрафному майданчику господарів, арбітр призначив пенальті і до м’яча підійшов герой попереднього епізоду. Його постріл "з точки" прийняла на себе поперечина. Та вже за мить він реабілітувався, видавши чудовий пас на Хермана, якому залишалось лише влучити у ствір воріт. Гості не зупинились і продовжили шукати щастя біля чужих воріт. В одному з таких моментів їм вдалось вміло розіграти штрафний і Лукас Хьолер, вистрибнувши вище за всіх, головою скоротив рахунок у матчі. Однак невтомний Брель не заспокоївся і на 71-й хвилині збільшив рахунок на табло. Заслужена перемога знову винесла менхенгладбагців на першу сходинку турнірної таблиції.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ