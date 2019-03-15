Борусія М та Фрайбург розписали результативну нічию

Борусія М та Фрайбург в рамках першого матчу 26-го туру німецької Бундесліги переможця не виявили (1:1).

Матч розпочався зі швидкого розміну голами. На 10-й хвилині Фрайбург розігнав контратаку з передачею Паскаля Штенцеля в штрафний та замиканням точнісінько під стійку у виконанні Вінченцо Гріфо – 0:1. Борусія зрівняла вже на 16-й зусиллями Алассана Плеа, який розстріляв ворота з пасу Торгана Азара. Гості могли забити другий м'яч на 36-й після пострілу Гріфо з меж карного майданчика у нижній кут, але ґладбахців у красивому стрибку врятував Зоммер.

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Другий тайм пройшов за рівної боротьби, але трохи активнішою була Борусія М. Особливо виділявся Торган Азар, якому вдалися кілька неточних ударів та серія небезпечних подач. Жодну з них завершити якісним моментом господарям так і не вдалося, в той час як Фрайбург цілком задовільнився здобутим у першому таймі результатом. Гості грамотно закривали зони та довели матч до нічиї.

Таким чином, Борусія М набрала 47 очок та піднялася на третю позицію, випереджаючи РБ Лейпциг за різницею м'ячів. Фрайбург набрав 31 заліковий бал, порівнявся з Фортуною та зайняв одинадцяте місце.