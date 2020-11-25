Спроба реваншу за домашні 0:6. Де дивитися матч Борусія М – Шахтар онлайн? У прямому ефірі трансляція на каналі "Футбол 2". Перед грою о 19:00 почнеться студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка продовжить ефір о 21:50. Також зустріч можна переглянути на платформах oll.tv та MEGOGO за підпискою. Матч, як онлайн-трансляція Борусія – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 19:55. Це дуель сенсаційних лідерів групи B. Після першого кола Менхенгладбах набрав 5 очок, а Шахтар – 4, випереджаючи Реал за особистими зустрічами. Команда Каштру більше не має права на помилку. Після двох провальних домашніх ігор треба переривати безгольову серію. Тим паче, що Гладбах тільки раз за останні 5 домашніх поєдинків не пропустив. З іншого боку команда Розе й не програла ще вдома нікому за поточний сезон, подолавши нічийний синдром лише з РБ Лейпциг.

Борусія Менхенгладбах – Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар: Пятов (к) – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Алан Патрік – Тете, Марлос, Соломон – Мораєс

Запасні: Шевченко, Трубін, Сіпріано, Вітао, Болбат, Маркос Антоніо, Майкон, Судаков, Фернандо

Борусія М: Зоммер – Лайнер, Гінтер, Ельведі, Вендт – Крамер, Нойхаус – Лазаро, Штіндль, Тюрам – Емболо