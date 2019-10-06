Борусія М розтрощила Аугсбург: 7-й тур Бундесліги, матчі неділі

У неділю в рамках 7-го туру німецької Бундесліги Борусія Менхенгладбах розгромила Аугсбург, забивши 5 м'ячів. Рахунок та звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Борусія М – Аугсбург – 5:1

Голи: Закарія, 2, Херман, 8, 13, Плеа, 39, Емболо, 83 – Нідерлехнер, 80

Вольфсбург – Уніон – початок матчу о 16:30

Айнтрахт – Вердер – початок матчу о 19:00

Менхенгладбахська Борусія у рідних стінах зустрічалась з Аугсбургом. Господарі блискавично захопили ініціативу й уже до 14-ї хвилини громили гостей у три м'ячі. Спершу Закарія різким ударом замкнув простріл Тюрама з лівого флангу, потому за справу взялися Плеа та Херман – перший двічі асистував, а другий двічі переграв голкіпера з близької відстані. А наприкінці тайму й сам Плеа забив, скориставшись епічним фейлом голкіпера Аугсбурга, який не влучив по м'ячу після передачі від захисника. Ближче до кінця поєдинку гості змогли забити гол престижу, однак майже одразу Борусія відповіла на нього голом Емболо з передачі Хермана – 5:1!

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