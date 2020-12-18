Гладбахська Борусія без зайвих проблем втримала двох своїх старожилів.

Нові угоди підписали захисник Тоні Янчке та хавбек Ларс Штіндль, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт Янчке розрахований до літа 2023-го. Оборонець виступає за Борусію М протягом 14 років, що є найбільшим показником серед нинішніх гравців. У поточному сезоні ветеран провів лише 6 матчів, результативними діями не відзначався.

Штіндль також продовжив угоду до літа 2023-го. Півзахисник є одним з ключових гравців Борусії у поточному сезоні – 19 матчів, 9 голів та 6 асистів. Капітан "жеребців" вражав ворота Шахтаря в обох поєдинках групового етапу Ліги чемпіонів.

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