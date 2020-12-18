Борусія М продовжила контракти кривдника Шахтаря та головного ветерана клубу
Гладбахська Борусія без зайвих проблем втримала двох своїх старожилів.
Нові угоди підписали захисник Тоні Янчке та хавбек Ларс Штіндль, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Контракт Янчке розрахований до літа 2023-го. Оборонець виступає за Борусію М протягом 14 років, що є найбільшим показником серед нинішніх гравців. У поточному сезоні ветеран провів лише 6 матчів, результативними діями не відзначався.
Штіндль також продовжив угоду до літа 2023-го. Півзахисник є одним з ключових гравців Борусії у поточному сезоні – 19 матчів, 9 голів та 6 асистів. Капітан "жеребців" вражав ворота Шахтаря в обох поєдинках групового етапу Ліги чемпіонів.
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