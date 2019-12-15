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Борусія М поступилась Вольфсбургу і не змогла очолити турнірну таблицю Бундесліги: 15-й тур, неділя

18:27 63 Читать на русском
Борусія М поступилась Вольфсбургу і не змогла очолити турнірну таблицю Бундесліги: 15-й тур, неділя
Вольфсбург – Борусія М – 2:1 / Твіттер ФК Борусія М

У неділю 15-й тур Бундесліги завершувало два поєдинки. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 15-й тур

Вольфсбург – Борусія М – 2:1

Голи: Шлагер, 13, Арнольд, 91 – Емболо, 15

Шальке – Айнтрахт – початок матчу о 19:00

У першому матчі неділі потенційний лідер Бундесліги – менхенгладбаська Борусія – завітав у гості до Вольфсбурга. Вже на 13-й хвилині гості пропустили: Ксавер Шлагер після передачі Жерома Русільйона потужним ударом поцілив у ліву "дев’ятку".

Та не встигли "зелено-білі" як слід відсвяткувати взяття воріт як отримали гол у свої ворота: Брель Емболо ударом по центру відновив статус кво. Обидві команди намагались вирвати перемогу, однак ближчими до цього були господарі. Зрештою, вже у доданий час, Максіміліан Арнольд, пробивши вдотик, поцілив під праву стійку і встановив остаточний і дещо несподіваний рахунок.

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19:00
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