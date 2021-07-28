Контрольні матчі

Баварія – Борусія М – 0:2

Голи: Вольф, 59, Венцель, 76

Арсенал – Уотфорд – 4:1

Голи: Нкетія, 15, Ляказетт, 69 (пен), Тірні, 77, Азіз, 86 – Цінкернагель, 40

Інтер – Кротоне – 6:0

Голи: Сатріано, 9, Дімарко, 22, Чалханоглу, 26, Пінамонті, 55, Сенсі, 57, Брозовіч, 64

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Баварія провела спаринг з Борусією М. Перший тайм був досить спокійним, але по перерві забили "жеребці" – мюнхенці невдало зіграли в обороні, суперник перехопив м'яч, а Вольф завершив атаку влучним пострілом. Остаточний рахунок на користь Борусії встановив Венцель після непереконливої гри кіпера.

Арсенал зумів впевнено здолати Уотфорд. Відкрив рахунок у зустрічі Нкетія красивим обвідним ударом у дальній кут. "Жовта армія" відігралась ще до перерви, але в другому таймі "каноніри" на класі дотиснули суперника – 4:1.

Інтер не залишив живого місця на Кротоне. Підопічні Сімоне Індзагі без проблем розібрались із суперником, забивши тричі у першій 45-хвилинці та стільки ж у другій.