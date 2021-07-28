Борусія М покарала Баварію за помилки, Інтер не залишив живого місця на Кротоне, Арсенал розгромив Уотфорд
Європейські гранди продовжують підготовку до сезону 2021/22. Футбол 24 виділяє найцікавіші товариські зустрічі.
Контрольні матчі
Баварія – Борусія М – 0:2
Голи: Вольф, 59, Венцель, 76
Арсенал – Уотфорд – 4:1
Голи: Нкетія, 15, Ляказетт, 69 (пен), Тірні, 77, Азіз, 86 – Цінкернагель, 40
Інтер – Кротоне – 6:0
Голи: Сатріано, 9, Дімарко, 22, Чалханоглу, 26, Пінамонті, 55, Сенсі, 57, Брозовіч, 64
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Баварія провела спаринг з Борусією М. Перший тайм був досить спокійним, але по перерві забили "жеребці" – мюнхенці невдало зіграли в обороні, суперник перехопив м'яч, а Вольф завершив атаку влучним пострілом. Остаточний рахунок на користь Борусії встановив Венцель після непереконливої гри кіпера.
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