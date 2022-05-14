Адольф Хюттер та "жеребці" ухвалили рішення не продовжувати співпрацю, яка не тривала навіть рік.

Після розгромної перемоги над Хоффенхаймом в останньому турі Бундесліги Борусія повідомила про прощання з 52-річним фахівцем. Перемовини клубу з тренером тривали протягом останніх тижнів.

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Хюттер в інтерв'ю Sky сказав: "Після тривалих дискусій ми дійшли до спільної згоди піти різними шляхами. Дуже шкода, є чимало жалю, адже я почувався тут дуже комфортно. На жаль, ми не досягли спортивних успіхів. Можу лише подякувати клубу за відкритість та чесність".

Звільнення прокоментував і спортивний директор Роланд Віркус: "Ми переконані, що це рішення є правильним для обох сторін. Наше завдання полягає у тому, щоб робити висновки зі сезону й ініціювати відповідні дії, щоб починати підготовку до нової кампанії новим складом".

Зауважимо, Адольф Хюттер провів лише один сезон у Менхенгладбаху, але за його підсумками команда пролетіла повз єврокубки, фінішувавши на 10-й сходинці. Нещодавно "жеребці" поступились збірній України у благодійному матчі (1:2).

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