Борусія М орендувала хавбека Інтера

Наставник Інтера не розраховує на Валентіно Лазаро у наступному сезоні, тому "нерадзуррі" погодились віддати свого хвабека у Борусію М на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт з 24-річним австрійцем та німецькою командою розрахований один рік. Другу половину минулого сезону Валентіно провів у Ньюкаслі також на правах оренди, де зіграв у 13-ти поєдинках АПЛ та відзначився одним голом.

Нагадаємо, Лазаро виступає за збірну Австрії, яка стане суперником національної команди України на Євро-2020.

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