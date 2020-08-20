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Борусія М орендувала хавбека Інтера

13:38 - Читать на русском
Борусія М орендувала хавбека Інтера
Валентіно Лазаро / Фото ФК Борусія М

Півзахисник Інтера Валентіно Лазаро продовжить кар'єру в Бундеслізі.

Наставник Інтера не розраховує на Валентіно Лазаро у наступному сезоні, тому "нерадзуррі" погодились віддати свого хвабека у Борусію М на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт з 24-річним австрійцем та німецькою командою розрахований один рік. Другу половину минулого сезону Валентіно провів у Ньюкаслі також на правах оренди, де зіграв у 13-ти поєдинках АПЛ та відзначився одним голом.

Нагадаємо, Лазаро виступає за збірну Австрії, яка стане суперником національної команди України на Євро-2020.

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