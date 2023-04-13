"Ми вели відкриті дискусії з Бенсебаїні та Тюрамом й знали ситуацію. Шкода, що вони не продовжать свої нинішні контракти, які закінчуються влітку, тому що вони обидва дали нам дуже багато зі спортивної точки зору за останні чотири роки. Ми також розуміємо, що наші шанувальники розчаровані тим, що вони не залишаються.

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В останні роки частиною нашого підходу завжди було підбирати талановитих гравців, розвивати їх далі, а в певний момент часу також дозволяти їм піти, тому що ми не можемо утримувати їх вічно. В ідеальному світі ми б вибрали привабливу вартість трансферу. Очевидно, це не добре, що цього разу це не так.

Однак обидва вони є гравцями, які можуть зробити різницю в іграх. Бенсебаїні та Тюрам надзвичайно допомогли нам на полі за останні кілька років і досі роблять це зараз, тож, попри все наше виправдане розчарування, вони все ж заслужили гідне ставлення", – йдеться у заяві на офіційному сайті команди.

Нагадаємо, що Бенсебаїні перейшов у Борусію з французького Ренна у 2019 році. Він одразу отримав місце у стартовому складі. В цьому сезоні захисник відіграв у 23 матчах Бундесліги та забив 5 голів. Маркус Тюрам переїхав до Німеччини з Генгама. Нападник в поточному сезоні забив за Борусію в чемпіонаті 13 голів та зробив 4 результативні передачі. Зауважимо, що інтерес до французького форварда проявляли Барселона, ПСЖ та Атлетіко.

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