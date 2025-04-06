У неділю 28-й тур чемпіонату Німеччини закривали два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 28-й тур

Санкт-Паулі – Борусія М – 1:1

Голи: Афолаян, 85 – Ітакура, 45+2

Уніон Берлін – Вольфсбург – 1:0

Гол: Голлербах, 63

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У першому матчі дня менхенгладбаська Борусія доволі сенсаційно втратила очки зі Санкт-Паулі. "Жеребці" наштовхнулись на несподівано агресивного суперника, якому треба було робити все, аби зберегти прописку в еліті. Попри це Ітакура вже у доданий до першого тайму час зумів пробити оборону "піратів".

Господарі не здалися, влаштувавши Борусії по перерві "вирвані роки". Численні атаки принесли результат за 5 хвилин до завершення основного часу – Афолаян зумів відновити статус-кво і принести команді дорогоцінне очко. Менхенгладбах втратив шанс увірватись у топ-4 Бундесліги і з 44-ма пунктами йде шостим. Санкт-Паулі набрав 26 балів і балансує над зоною перехідних матчів.

У ще одному поєдинку Уніон мінімально здолав Вольфсбург. Берлінці продовжили свою безпрограшну серію до чотирьох матчів поспіль і закріпились на тринадцятій сходинці турнірної таблиці. "Вовки" – дванадцяті.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ