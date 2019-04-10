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Борусія М назвала ім’я тренера, який очолить команду після закінчення сезону

17:46 226 Читать на русском
Борусія М назвала ім’я тренера, який очолить команду після закінчення сезону
Марко Розе / Борусія М

Менхенгладбахська Борусія визначилась з новим головним тренером.

Нещодавно офіційний сайт німецького клубу повідомив, що головний тренер команди Дітер Хекінг покине свою посаду після закінчення поточного сезону.

Борусія М анонсувала відхід Хекінга з тренерського містка команди

Новим наставником команди буде призначено головного тренера Зальцбурга Марко Розе. 42-річний німець перебереться у Борусію М разом зі своїми помічниками на початку наступного сезону.

До слова, нещодавно нападник німецького клубу Рафаел, який раніше захищав кольори Динамо, продовжив контракт з Борусією М.

Теги
Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Зальцбург Зальцбург Німеччина Марко Розе Марко Розе
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