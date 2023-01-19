Борусія М миттєво підписала іншого голкіпера збірної Швейцарії на заміну Зоммеру
Борусія М оформила трансфер Омліна з Монпельє, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на 4,5 року до літа 2027-го.
Сума трансферу не розголошується, однак преса пише про 8-10 мільйонів євро. Приблизно стільки ж Гладбах отримав за продаж Зоммера в Баварію.
Баварія офіційно оголосила про підписання Зоммера
Омлін замінить Зоммера в ролі першого номера Борусії М. Він на 5 років молодший за колегу. Воротарі конкурують у збірній Швейцарії.
Йонас виступав на батьківщині за Люцерн і Базель, після чого перейшов у чемпіонат Франції та непогано показав себе в Монпельє.
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