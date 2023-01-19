Швейцарський воротар Йонас Омлін продовжить кар'єру в німецькій Бундеслізі, замінивши партнера по збірній.

Борусія М оформила трансфер Омліна з Монпельє, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на 4,5 року до літа 2027-го.

Сума трансферу не розголошується, однак преса пише про 8-10 мільйонів євро. Приблизно стільки ж Гладбах отримав за продаж Зоммера в Баварію.

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Омлін замінить Зоммера в ролі першого номера Борусії М. Він на 5 років молодший за колегу. Воротарі конкурують у збірній Швейцарії.

Йонас виступав на батьківщині за Люцерн і Базель, після чого перейшов у чемпіонат Франції та непогано показав себе в Монпельє.

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